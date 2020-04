Stabilimenti balneari in rivolta a Capaci. Secondo quanto riportato da “Il Giornale di Capaci”, i proprietari avrebbero manifestato parere negativo all’idea di utilizzare dei box plexiglass in spiaggia per la prossima stagione estiva: «Siamo letteralmente indignati, amareggiati e quasi senza parole dopo questa idea uscita fuori nelle ultime ore per attrezzare le spiagge con box di plexiglass in modo da poter far avviare la stagione balneare. Ma veramente c’è qualcuno, qualche imprenditore o gestore di uno stabilimento balneare che possa pensare di attrezzare la spiaggia in questo modo e con questi box di plexiglass? Qualcuno che possa accettare una idea del genere? Certamente no. Ma siamo matti a pensare di poter mettere dentro un recinto di plastica una famiglia con quaranta gradi all’ombra. È immaginabile una cosa del genere? Certamente no, e chi ha avuto una idea del genere è una persona che non ha contezza di cosa possa significare chiudere dentro un contenitore delle persone alle alte temperature. Parliamo di un qualcosa che non solo non aiuterebbe a risolvere il problema della sicurezza, ma che anzi potrebbe accentuarlo».