Nella giornata di ieri, 2 luglio, sono state due le notizie a preoccupare i cittadini romani: una cena di classe, tenutasi il 26 giugno al Casilino, tra borgata Finocchio e l’area di Graniti, ha visto la presenza di 30 ragazzi ritrovati per una pizza nel ristorante del centro sportivo Club Le Palme. Successivamente, a una settimana dalla riunione, uno di loro ha manifestato i sintomi da Coronavirus, così come il fratellino di 5 anni. Ciò ha portato alla chiusura anche di un centro estivo. Oggi arriva un’altra notizia preoccupante in termini di Coronavirus a Roma dove un paziente è risultato positivo al Policlinico Umberto I di Roma. L’uomo –secondo quanto riportano le cronache locali – si è presentato al nosocomio capitolino con i sintomi tipici dell’infezione: febbre, spossatezza e tosse. Subito è stato sottoposto a tampone al quale è risultato positivo. Subito è scattata la profilassi nei confronti dei parenti più stretti: l’Asl di Roma sta ricostruendo tutti i contatti avuti dal paziente risultato positivo al Coronavirus.