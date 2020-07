Secondo quanto riporta il “Quotidiano del Popolo” di Pechino, in occasione di un controllo di routine, le Dogane cinesi avrebbero rilevato la presenza di un contagio da Coronavirus sulle confezioni di gamberi bianchi congelati arrivati dall’Ecuador. I responsabili cinesi hanno comunque assicurato che le prove di acido nucleico effettuate sui gamberi stessi hanno dato risultato negativo in tutti i casi. Come risultato di quanto accaduto, e con l’obiettivo di proteggere la salute dei consumatori, l’Amministrazione generale delle Dogane cinesi ha deciso di “cancellare la registrazione delle tre imprese ecuadoriane coinvolte, sospendendo l’importazione e l’esportazione dei prodotti di queste imprese e adottando misure per restituire, o distruggere, i prodotti temporaneamente bloccati”.