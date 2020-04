Le fake news costituiscono un serio pericolo per l’Italia. Secondo quanto riportato nella newsletter di East StratCom, la task force UevsDisinfo per la lotta alla disinformazione del Servizio Ue per l’azione esterna, media russi pro Cremlino continuano a diffondere false notizie su un’Italia “abbandonata” dall’Europa”, aiutata solo da Russia e Cina.