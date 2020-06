Numeri in evoluzione nel magazzino Bartolini di Bologna. Infatti, è salito a 64 il numero di persone positive fra lavoratori e parenti. A riportarlo è “Repubblica.it”. «Le regole, in magazzino, non venivano rispettate in modo sistematico. Abbiamo notato che, qualche volta, le persone non usavano la mascherina e non rispettavano la distanza di sicurezza di un metro. Non è che non venisse usata la mascherina in generale, ma veniva usata in modo saltuario, quindi non in modo corretto» precisa Pandolfi.