L’Italia ha vietato il bagaglio a mano a bordo degli aerei. E’ questo quanto riportato da “Corriere.it”. La decisione rientra nell’ambito delle misure di contenimento del Coronavirus. Da venerdì 26 giugno su tutti i voli nazionali e internazionali (in arrivo o in partenza dal nostro Paese) non sarà più consentito l’imbarco con trolley o borsoni, ma soltanto con qualche piccolo affetto personale.