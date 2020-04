I bambini e gli adolescenti sarebbero più resistenti al contagio da Coronavirus. “Gds.it” evidenzia il risultato della prima revisione sistematica dei casi clinici pubblicati e rianalizzati da Amelica Licari dell’Università di Pavia. È stato dimostrato infatti come sviluppino solo alcuni sintomi lievi come febbre e tosse secca. Lo studio è partito da 815 studi pubblicati in Cina sul tema dell’infezione in pazienti pediatrici tra dicembre 2019 e marzo 2020.