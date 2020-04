Sono attualmente 13 i pazienti positivi al Covid-19 all’interno della clinica Villa Maria Eleonora a Palermo. A riportarlo è “Gds.it”. Dunque, non 18 come comunicato in precedenza. I risultati fanno riferimento ai primi 80 tamponi effettuati negli ultimi giorni. La struttura, ancora in quarantena con il personale sanitario, presenta 27 persone fra medici e operatori più i pazienti. Sono stati effettuati più di 200 tamponi: «Allo stato attuale ci sono 13 pazienti positivi su un totale di 54 ricoverati e sono già stati posti in isolamento – dice Aldo Panci, direttore Sanitario di Maria Eleonora Hospital -. Abbiamo fatto più di 200 tamponi, anche a quelli già dimessi. Abbiamo proseguito solo l’attività per interventi salvavita e le visite erano già state sospese il 19 marzo. Era già attivo un rigido triage all’ingresso. La strategia sarà stabilità d’intesa con le autorità».