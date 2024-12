Incredibile ma vero: Gundogan a parametro zero in Serie A | Sistemato il centrocampo senza 1€

Il centrocampista tedesco è pronto a lasciare nuovamente Manchester e a trasferirsi questa volta in Serie A a titolo gratuito.

Un solo anno lontano da Manchester è bastato a Ilkay Gundogan per fargli cambiare idea. Riallacciando il nastro due estati fa il centrocampista ex Borussia Dortmund non ha rinnovato il proprio contratto con il City, e si è trasferito a parametro zero al Barcellona. Una scelta fatta per iniziare una nuova esperienza, ma che non ha dato i suoi frutti.

Il classe 1990 in blaugrana gioca poco e non riesce a dare il suo contributo, tanto che dopo appena una stagione, nella scorsa sessione di trasferimenti estiva, è tornato agli ordini di Pep Guardiola. Detto ciò come stiamo vedendo l’annata dei Citizens è stata fin qui a dir poco negativa, e per questa ragione in estate non sarebbe da escludere una mini rivoluzione.

In questo modo partirebbero diversi calciatori di spessore. E uno di questi sarebbe proprio Gundogan, a cui non verrebbe prolungato il contratto in scadenza a giugno prossimo. E a quel punto per il suo futuro si scatenerebbero diverse ipotesi. E una di queste riguarderebbe il suo approdo in Serie A a titolo gratuito.

Colpaccio da sogno

La possibilità di prendere un calciatore del calibro di Gundogan senza spendere nemmeno un euro farebbe gola a qualsiasi società. E di sicuro tra queste ce ne sono anche alcune italiane, le quali con il suo acquisto andrebbero a sistemare pesantemente il proprio reparto mediano del campo.

C’è una squadra però che più delle altre sembra intenzionata a fare sul serio per il tedesco. Si tratta dell’Inter, decisa a rafforzare ulteriormente il centrocampo anche in previsione di qualche addio eccellente, dove il presidente Beppe Marotta si prepara a chiudere l’ennesimo clamoroso affare gratuito della sua carriera.

Un ostacolo non da poco per arrivare a Gundogan

Sebbene come ben sappiamo Marotta sia maestro nel mettere a segno colpi del genere, arrivare a Gundogan non sarà affatto semplice soprattutto per la questione legata al suo ingaggio, molto elevato per le casse interiste.

Tuttavia qualora il tedesco decidesse di sposare la causa nerazzurra, abbassando le richieste sul suo compenso, l’affare potrebbe davvero andare in porto, mettendo così a disposizione di Inzaghi una mediana davvero indistruttibile.