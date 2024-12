Ragazzi, è stato bello ma vado via: rescinde con la Lazio a gennaio | Il sogno è totalmente distrutto

Fine della storia con i biancocelesti per il calciatore, che a gennaio rescinde il proprio contratto e lascia la Capitale.

La Lazio è senza dubbio una delle sorprese di questa prima metà di stagione. La squadra biancoceleste, che in estate ha dato vita ad un nuovo progetto con il tecnico Marco Baroni alla guida, sta ottenendo grandiosi risultati, che hanno fatto impazzire di gioia i tifosi, i quali non si aspettavano affatto un rendimento del genere. Sia in Serie A che in Europa League il cammino compiuto è stato davvero importante.

Dal mercato estivo non erano arrivate indicazioni positive per la piazza. E invece i colpi messi a segno dalla società di Claudio Lotito si sono rivelati molto azzeccati. Ma è proprio sul tema dei trasferimenti che nelle scorse ore sono giunte delle novità a dir poco clamorose dalle parti di Formello.

Un giocatore infatti, con grande sorpresa di tutti, è pronto ad andare via dalla Capitale con effetto immediato già nella sessione di gennaio. Il suo contratto sta per essere rescisso, e di conseguenza il suo sogno andrebbe totalmente distrutto. Vediamo però qual è il calciatore in questione e per quale ragione è pronto a fare le valigie.

Addio concordato con la Lazio

Uno dei pochi colpi messi a segno in estate dal club biancoceleste che si è rivelato fino a qui fallimentare è stato di sicuro quello di Gaetano Castrovilli. Dopo la scadenza del contratto con la Fiorentina infatti il centrocampista si è accordato con gli Aquilotti, firmando fino al termine della stagione, con un’opzione per ulteriori due anni al raggiungimento di determinate presenze.

Quella che però poteva essere una piacevole sorpresa, per la Lazio si è rivelata un flop assoluto. Infatti il giocatore è sceso in campo pochissimo fino ad ora, a causa dei continui infortuni che ne stanno falcidiando la carriera. Ed è per questo che il suo futuro a Roma sembra ormai davvero in bilico.

Scelta che fa comodo a tutti

Come riportato recentemente da Alfredo Pedullà, sia la Lazio che Castrovilli stanno ragionando su un addio che pare certo a giugno, ma che potrebbe addirittura essere anticipato a gennaio, rescindendo il contratto.

I capitolini così si libererebbero del suo ingaggio, e andrebbero a prendere un rinforzo in mezzo al campo. Il calciatore a sua volta andrebbe a trasferirsi in una nuova realtà dove lo aspetterebbero anche al netto dei problemi fisici.