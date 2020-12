Un episodio davvero assurdo si è verificato nell’ultima giornata di campionato in Liga. Durante la partita giocata venerdì sera tra Huesca e Athletic Bilbao la gara è stata interrotta al 52′ per.. un telefono in campo!

L’arbitro ha fermato il gioco subito dopo aver visto il difensore Jorge Pulido con un telefono. Non si è capito se il telefono fosse nelle mani del giocatore oppure per terra, visto che non è stato inquadrato il momento esatto.

Quello che si vede successivamente è però chiaro: l’arbitro prende questo telefono e lo consegna al quarto uomo.

🚨 GOL | The referee of the Athletic Bilbao and Wesca match alerted defender Jorge Boledo after spotting him carrying a mobile phone with him during the course of the match.

Have you seen such an incident before? 😅 pic.twitter.com/ZEOFiEpnJ0

— Niccolò Makavelli (@ESSELKOBINA39) December 18, 2020