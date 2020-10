Incredibile quanto successo ad Avezzano in Abruzzo dove è morta una donna in ambulanza perché non c’erano posti in ospedale.

Secondo quanto riporta “Il Mattino”, la vittima aveva 79 anni, a darne la notizia è stato il sindaco che si è scagliato contro la gestione dell’Ospedale. Di seguito la nota del sindaco:





“La morte è avvenuta in circostanze inaccettabili. Ricoverata nella Rsa di Don Orione è deceduta davanti all’ospedale, a bordo dell’ambulanza nella quale ha atteso invano il ricovero nell’area Covid di Avezzano (L’Aquila), i cui pochi posti letto erano già occupati”.

Maria Giuseppina Palma era una delle anziane della Residenza per Anziani di Don Orione. Avrebbe contratto il covid in circostanze ancora da chiarire e le sue condizioni sarebbero precipitate nel giro di poco tempo. Dalla struttura è arrivata una nota: “Al momento la situazione è stabile all’interno dell’Istituto per anziani e persone fragili. Sono 55 gli ospiti positivi presenti nella struttura, ai quali si aggiungono oggi altri 4 anziani ricoverati nei giorni scorsi e dimessi dagli ospedali del territorio. I ricoverati presso le strutture ospedaliere del territorio sono al momento 10. Don Vittorio Quaranta, direttore dell’Istituto, segue l’evolversi della situazione in isolamento nella sua stanza”.