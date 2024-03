Incidente sull’A29 tra due auto: giovane di 29 anni grave in ospedale

Bruttissimo incidente avvenuto oggi sulla bretella laterale dell’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. Come riporta Gds.it due auto si sono scontrate intorno alle 13: l’impatto è stato violentissimo, con i due conducenti delle vetture rimasti feriti.

Le condizioni di uno di loro, un uomo di 29 anni, sarebbero gravi ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Villa Sofia dal personale del 118 in cui si trova ricoverato in prognosi riservata. Il traffico nella zona ha subito dei disagi, con dei rallentamenti per il restringimento della carreggiata, necessaria per i soccorsi e per i rilievi da parte della polizia municipale.