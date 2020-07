Si trova ancora in prognosi riservata G. A., il 26enne palermitano vittima domenica scorsa del terribile incidente che lo ha visto protagonista all’Acquapark di Monreale. Un tuffo vietato da un pallone gonfiabile, da un’altezza di 3/4 metri, a testa in giù sulla vasca con meno di 90 cm d’acqua potrebbe costargli gravi conseguenze. L’uomo, di circa 90 kg di peso ha impattato di testa con la superficie della vasca, riportando gravi lesioni cervicali. Stando a quanto riferito da “Blogsicilia.it”, l’incidente si era svolto sotto gli occhi dei due figli e della moglie. Dopo i primi soccorsi era stato condotto all’ospedale Ingrassia e poi al centro di neurorianimazione di Villa Sofia, dove si trova tutt’ora in coma.