Paura al Santiago Bernabeu, che è attualmente in fase di ristrutturazione: un piccolo incendio è scoppiato all’interno dell’impianto sportivo sollevando una colonna di fumo nelle aree adiacenti allo stadio. Pochi minuti dopo che è scattato l’allarme, i vigili del fuoco sono arrivati al Bernabeu per spegnere l’incendio. Ancora sconosciuta la causa. Secondo le informazioni fornite dal Real Madrid, l’incendio non era grave e l’origine delle fiamme è stata rapidamente controllata. È durato circa cinque minuti.

El Bernabéu en estos mismos instantes pic.twitter.com/IYibtuG5SW — Pablo (@Pablosaez__) May 26, 2021