Il periodo a Palermo non è sicuramente dei migliori visto l’emergenza Coronavirus e in via Mediatrice si è rischiata la tragedia, ma stavolta non c’entra la pandemia che sta spaventando il mondo intero. Infatti secondo quanto riporta “Il Giornale di Sicilia” la cucina di un appartamento è andata a fuoco, scatenando un incendio in via Mediatrice. Fortunatamente non c’è stata nessuna vittima, ma soltanto attimi di paura, per questioni di sicurezza il palazzo è stato evacuato.