C’è un nuovo positivo al Coronavirus a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. Si tratta di un uomo di 58 anni al quale è stato effettuato il tampone perché doveva tornare al lavoro e aveva qualche linea di febbre e raffreddore. Come da prassi, sono in quarantena tutti i familiari. Anche per loro è stato disposto il tampone per garantire la tracciabilità del contagio e ricostruire la catena dei contatti dell’uomo.