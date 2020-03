Anche in Francia diventa sempre più complicata la fornitura di mascherine. Parigi ha avuto “difficoltà logistiche” nella fornitura delle mascherine impiegate per l’emergenza Coronavirus dal personale medico. A farlo sapere è il portavoce del governo, Sibeth Ndiaye, che parla di “furti inaccettabili” di mascherine all’interno degli ospedali. Dopo il Consiglio dei ministri il portavoce comunica: “Ci sono state alcune difficoltà logistiche, ma le mascherine sono arrivate in farmacia da ieri”.