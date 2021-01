L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul momento del Palermo.

Se le partite fossero finite all’85’, oggi il Palermo avrebbe appena 18 punti in classifica. Oltre alle reti in extremis, anche i cambi hanno avuto un ruolo importante in questo senso. Basta tornare a Cava de’ Tirreni, con Rauti decisivo da subentrato.





Vuol dire che il Palermo – al netto dei guai patiti e di qualche vuoto in organico – vanta una rosa con una discreta profondità di giocatori in grado di cambiare le partite.