Purtroppo non tutti hanno preso seriamente l’emergenza Coronavirus e, proprio per questo motivo, non hanno ancora fermato le attività come il calcio. In Nicaragua, nonostante la pandemia, si continua a scendere in campo, ma i calciatori lo fanno con delle mascherine e dei guanti. Al “Mundo Deportivo”, riporta “SportMediaset.it” l’attaccante Bernardo Laurerio che milita nel Cacique (squadra in foto in alto) ha parlato così: «Dobbiamo giocare e lo abbiamo fatto cercando di prendere tutte le precauzioni del caso, ma tenere una mascherina sul volto durante il match è impossibile. Qui in Nicaragua per ora ci sono pochissimi casi, il Governo ha detto che ci sono tutte le condizioni per giocare. E lo faremo fino a quando non ci diranno il contrario. Con tutte le precauzioni del caso: ci cambiamo a casa, ci laviamo a casa, stiamo distanti negli allenamenti, ma poi in campo non può essere così, il calcio è un gioco di contatto». In alto la foto del Cacique pronta a disputare la gara di campionato.