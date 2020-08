Colpo in arrivo per l’Imolese. Secondo quanto riporta “TuttoC.com”, ci sarebbero passi avanti importanti nella trattativa con il Sassuolo per il difensore Alessandro Pilati.

Le due parti sono ormai ad un passo dall’accordo e il classe 2000 è pronto a trasferirsi alla corte di Cevoli in prestito per una stagione.