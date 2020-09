In merito all’intervista di fine ritiro a mister Roberto Boscaglia concessa dal Palermo FC esclusivamente alla stampa tradizionale, anche l’editore di Ilovepalermocalcio esprime il proprio dispiacere per il trattamento discriminatorio adottato dalla società rosanero che ha escluso tutte le altre testate.



Ilovepalermocalcio ha raccontato ogni giorno il ritiro precampionato del Palermo a Petralia Sottana, dal 24 agosto all’11 settembre, e lo ha fatto grazie al lavoro e allo spirito di sacrificio quotidiano dei nostri inviati e con un non indifferente investimento economico. Lavoro e sacrifici che peraltro hanno indubbiamente contribuito ad un positivo ritorno di immagine per la società Palermo FC.



È proprio per questo motivo che l’editore esprime il proprio rammarico per aver visto escludere Ilovepalermocalcio, insieme alle altre testate online, dal Palermo FC per la suddetta intervista.



Pur riconoscendo la legittima discrezionalità della società rosanero nel decidere a chi concedere interviste (difatti nessuna lamentela da parte di Ilovepalermocalcio è seguita alla non concessione di interviste esclusive ai giornali online nel corso del ritiro), l’editore si augura che per l’avvenire il Palermo FC non voglia più adottare per il futuro simili comportamenti discriminatori a danno delle testate telematiche.