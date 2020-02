L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le parole del portiere del Palermo Alberto Pelagotti. Che ne pensa delle pesanti critiche a Pergolizzi? «Sono contento abbiano preso di mira il mister, almeno si sono concentrati su di lui e la squadra è stata tranquilla. Lui in questo è stato encomiabile, solo i grandi allenatori si espongono per i propri giocatori. Critiche ingiuste perché siamo in testa dalla prima giornata. Il pubblico di Palermo è esigente, però il bel gioco verrà nelle altre categorie, qui c’è una posta in palio troppo alta».