Il tuo Europeo è finito: il medico glielo ha detto poco dopo la partita | Da questo infortunio non si recupera

Dopo l’infortunio subito nel primo tempo, ha lasciato il campo dolorante: molto difficile un suo recupero in tempo

Una prima giornata di Europei che volge al termine senza grosse sorprese. Euro 2024 sta per entrare nel vivo dei gironi, con le prime big già verso una qualificazione comoda e senza tanti squilli, eccezion fatta per Spagna e Germania che hanno preso a pallate Scozia e Croazia.

Il ghiaccio è stato rotto e la tensione è stata superata dalla voglia di mettersi in gioco per provare ad andare avanti il più possibile, ma sarà fondamentale per tutte le selezioni non perdere pezzi pregiati lungo la strada, vista la cadenza ravvicinata di incontri. E questi al termine di una stagione estenuante, che per forza di cose ha lasciato strascichi importanti dal punto di vista fisico.

Un calciatore su tutti sembra infatti avere avuto un risentimento che rischia di costargli il proseguo del torneo. Dopo essersi accasciato al minuto 40′ della prima gara del girone, il calciatore infatti è stato sostituito e adesso sono a rischio anche le altre due gare del girone, se non tutto l’Europeo.

Euro 2024, primo forfait

Gli infortuni purtroppo erano attesi in questo Europeo, arrivato al termine di una stagione veramente estenuante. Il sempre maggiore numero di gare infatti sta incidendo, ed è davanti agli occhi di tutti, sulle condizioni fisiche dei calciatori e il rischio è quello di vedere infortuni a corso d’opera moltiplicarsi.

Sembra essere il caso di Kostic, uscito nella partita di esordio della sua Serbia contro l’Inghilterra, persa per 1-0, per un risentimento al polpaccio sinistro. Il proseguo dei suoi Europei è a rischio, e tutto diranno gli esami strumentali.

Kostic, Europei a rischio

Non è stata una stagione indimenticabile pre Kostic. Arrivato con grandi attese a Torino, questa è stata sicuramente la sua peggiore annata alla Juventus, ma anche in nazionale non ha brillato. Nel gol dell’1-0 di Bellingham che è valso la vittoria dell’Inghilterra sulla Serbia nella prima gara del girone, il laterale sinistro non è stato impeccabile in chiusura. Poi, sempre protagonista in negativo, si è scontrato a muso duro con il madridista.

Il peggio è arrivato al minuto 40′, quando il giocatore si è accasciato per un problema al polpaccio. Nella prossime ore gli esami diranno se l’Europeo di Kostic continuerà, o se il giocatore verra rispedito a casa.