Di Marzio: “Sampdoria, Murru in scadenza. Squadre di A e di B alla finestra”

La Sampdoria è alle prese con il rebus Nicola Murru, terzino classe 1994 che va in scadenza il 30 giugno, e sarà poi libero si muoversi liberamente per scegliere la sua nuova squadra. Probabilmente il giocatore non rinnoverà il suo contratto coi blucerchiati, motivo per il quale – riporta Gianlucadimarzio.com – avrebbe attirato l’interesse di alcuni club di Serie A e di Serie B. In particolare, nelle ultime ore, l’Hellas Verona sembra aver mosso qualche passo in più e potrebbe essere una concreta ipotesi per il futuro di Murru.

