“2 o 3 punti di penalizzazione”: la sentenza arriva prima sui giornali e poi lo scopre il club | Federcalcio inflessibile

La Federazione inflessibile sulla sanzione. Il club lo scopre dai giornali: penalizzazione per il campionato disastrosa

Tempo di Europei ma anche di ricorsi e penalizzazioni. Mentre il grande torneo tedesco prova ad attirare l’attenzione del grande pubblico, alcune società – con la stagione appena terminata – hanno subito le prime tirate d’orecchio da parte della Federazione, e il centro della discussione è sempre lo stesso: i conti.

La situazione in alcune leghe, anche tra le miglior in Europa, sta letteralmente scappando di mano, e mentre il calcio si avvia al superamento definitivo della crisi post pandemia – con l’introduzione di ogni tipo di torneo pur di mettere insieme partite e prodotti vendibili a sponsor e tv – diversi club sembrano non essere ancora in grado di allinearsi.

Un calcio sostenibile è la chimera che tutte le società vorrebbero raggiungere, con qualche eccezione che continua a investire tanto, forse troppo. La Federazione è pronta adesso a mettere in riga una società, che nella scorsa stagione avrebbe avuto un passivo importante. La pena potrebbe arrivare fino a tre punti di penalizzazione in classifica, una sentenza che sarebbe pesante come un macigno.

Penalizzazione in arrivo

E in questi mesi la Premier League sta tentando di iniziare a mettere a posto una situazione che sta – in effetti – scappando di mano. Tantissimi i club sotto osservazione, tra Newcastle, Aston Villa, Nottingham Forest. Nelle scorse settimane la Lega in Assemblea ha fatto il punto sulle violazioni del Financial Fair Play, invitando le squadre – tra cui il Chelsea – a mettere i conti a posto e adesso i club dovranno vendere per decine di milioni di euro per ritornare in regola.

Ma c’è un’altra squadra che è finita sotto la lente di ingrandimento della Federazione inglese. Stiamo parlando del Leicester, neopromossa in Premier League che secondo quanto fatto emergere dai media britannici rischierebbe fino a tre punti di penalizzazione per l’inizio del prossimo campionato. Ecco come stanno le cose.

Leicester, passivo da 90 milioni

Sotto i riflettori il Leicester sarebbe finito a causa di un passivo per la scorsa stagione di 90 milioni di euro. Dopo aver dominato un campionato importante come quello inglese di Serie B, ossia la Championship, il Leicester si ritroverebbe adesso a rincorrere.

Secondo l’esperto Stefan Borson, ecco il possibile scenario per i foxies: “In caso di ammissione anticipata o cooperazione con la Lega, la penalizzazione sarebbe di solo 3 punti. Non avrebbe senso per il Leicester trascinare per le lunghe la questione“. Si cercherà dunque, come ha fatto il Nottingham Forest, di andare in contro ai dettami della Premier, per trovare una soluzione.