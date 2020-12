Il Torino si prepara ad affrontare il Bologna nel prossimo impegno di campionato, l’intenzione è quella di conquistare i tre punti. La classifica fa veramente paura e lo spettro della serie B si avvicina sempre di più.

Nelle ultime ore sono circolate voci sullo spogliatoio granata, notizie che hanno mandato su tutte le furie l’ambiente. L’obiettivo è quello di pensare solo al campo ed evitare le polemiche che rischiano di condizionare la squadra.





Attraverso un comunicato ufficiale, il Torino ha deciso di alzare la voce e ha comunicato l’intenzione di prendere dei provvedimenti. Ecco il comunicato:

“Il Torino FC comunica di aver dato mandato ai propri legali per tutelare l’immagine della Società e dei suoi tesserati in merito alle illazioni, infondate e destabilizzanti, apparse in questi ultimi giorni”.