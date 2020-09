Arrivano brutte notizie per il Trapani. Stando a quanto riferito da “Sportmediaset”, ol TAR del Lazio harespinto il ricorso presentato dal club siciliano per il ritorno della Serie B a 22 squadre che avrebbe permesso al Trapani (e al Perugia) di tornare a giocare nella serie cadetta. La decisione del TAR fa seguito a quella del Collegio di Garanzia del Coni che aveva già bocciato la richiesta del club siciliano. La Serie B rimane quindi a 20 squadre, mentre il Trapani dovrà disputare il campionato di Serie C.