Il Sudtirol vince contro il Lecco, Valente: «Guardiamo alla salvezza»

Il tecnico del Sudtirol Federico Valente ha parlato in conferenza stampa al termine della gara vinta 1-0 contro il Lecco.

Di seguito le sue parole:

«L’importante sono i tre punti, per il resto abbiamo avuto una settimana dura con il viaggio lungo sei ore per tornare da Reggio Emilia. Rauti ha fatto un buon lavoro, ha pressato forte, con la palla bisogna ancora migliorare ma per la squadra sono contentissimo per questi tre punti. Altre volte abbiamo giocato meglio e perso.

Il cambio di Odogwu lo pensavamo per il 10-15° minuto dopo l’intervallo, poi siamo andati un po’ lunghi. Ma io sono contento per la squadra, che ha fatto sette punti in tre giorni: una buona base, abbiamo ancora tanto lavoro da fare. I punti però non ce li toglie nessuno.

Analizzeremo la partita insieme a staff e direttore, parleremo di quello che si può fare meglio e di quello che abbiamo fatto bene. Penso sia sempre importante avere autocritica, ma penso che oggi la squadra abbia fatto bene. Anche se a volte abbiamo fatto partite più forti di gamba, penso che ci potessero stare questi cambi. Forse un po’ prima, ma oggi è andata bene così.

Zero, io guardo in giù, e facciamo bene tutti a guardare in giù. Tait? Fabian è un capitano decisivo per la squadra, ma per me è importante anche come uomo perché parliamo tanto insieme, condivido con lui le mie idee. Questo gol se l’è meritato: ha voglia di spingere e mi fa piacere che sia un uomo positivo in campo».