Il Palermo stasera ospiterà lo Spezia al Barbera in occasione del posticipo della 10^ giornata di Serie B e Il Secolo XIX fa il punto sulla formazione ospite.

L’edizione odierna del quotidiano riporta come i bianconeri verranno in Sicilia con l’obbiettivo di mettere a segno il quarto risultato utile consecutivo, record che manca da gennaio sotto la guida di Gotti. Non perdere contro i rosanero sarebbe molto utile allo Spezia dal punto di vista della mentalità e della stabilità. Il club allenato di Alvini può contare anche sui circa 100 tifosi presenti nel settore ospiti.