Il Secolo: “Spezia, obbiettivo Falcinelli. Monitorato anche Weissman”

Lo Spezia continua a cercare un attaccante che possa portare gol importanti a mister D’Angelo. Secondo Il Secolo XIX il nome più caldo sembra, al momento, quello di Diego Falcinelli del Modena. Il suo agente sta infatti spingendo per la cessione e potrebbe dunque vestire la maglia bianconero. Occhio però anche a Shon Weismann del Granada: il giocatore avrebbe già accettato la proposta ligure e, in attesa di conoscere il suo futuro, non è stato convocato per la sfida di campionato contro l’Atletico Madrid.

