Il Secolo: “Spezia, Mateju a un passo dalla firma. Il Palermo lo libera in anticipo”

L’edizione odierna de “Il Secolo XIX” si sofferma sul mercato dello Spezia con l’obiettivo Mateju del Palermo.

Ales Mateju attende soltanto che Spezia e Palermo formalizzino la cessione, e dopo arriverà in città per le visite mediche e sarà tesserato. Difficile che avvenga prima di domani, martedì. Contratto fino al 30 giugno 2025, un anno in più di quanto aveva a Palermo, dove andava in scadenza nel prossimo giugno; il Palermo lo libera a zero e l’ingaggio è di quelli che i Platek possono reggere, visto che per sei mesi pagheranno al difensore 150 mila euro netti, e 300 mila per tutta la prossima stagione. Sarà lui il cambio per Kelvin Amian, che attende però gli ultimi giorni di mercato per accasarsi a Bologna, anche se Sartori (sabato presente al Picco) e lo Spezia ancora non hanno un accordo accettabile per entrambe le parti.

Tre anni più uno di opzione per il calciatore a Bologna (con rinuncia al quinquennale con il Palermo) stipendio di circa 700 mila euro. Mateju a destra in una linea a tre, può essere buono anche come centrale, fuori gioco a Palermo dopo essere però stato titolare a inizio stagione. Prima di approdare in Italia, crescita con la maglia della squadra della sua città, l’FK Pribram, poi Olanda grazie ad un agente che lo scopre, PSV Eindhoven. Gioca nella formazione Under, con Steven Bergwijn, oggi all’Ajax, e Sam Lammers, ex Atalanta.