Il Secolo: “Sampdoria a Palermo, oggi l’Osservatorio decide per i tifosi. Dubbio Darboe, non si allena. In caso di forfeit c’è Kasami”

L’edizione odierna de “Il Secolo XIX” si sofferma sulla gara tra Sampdoria e Palermo e i tifosi doriani che attendono direttive dall’ONMS.

La fase playoff è iniziata. E la speranza in casa Sampdoria è che duri il più possibile, fino al 2 giugno, giorno della finale. Dopo il sabato di riposo i blucerchiati sono tornati in campo ieri pomeriggio, per iniziare a preparare la sfida di Palermo in programma venerdì. In gruppo, oltre a Benedetti, febbricitante, non c’era Darboe. L’ex Roma si è sottoposto a cure, ha preso un pestone a un dito del piede contro il Catanzaro, andrà monitorato nei prossimi giorni, si spera di recuperarlo ma non c’è la certezza che sia disponibile.

Nelle ultime due partite, Pirlo lo aveva schierato dal 1′ in caso di assenza bisognerà trovare un’alternativa. La soluzione naturale nel caso sarebbe Kasami, trascinatore per lunghi tratti ma in calo nell’ultimo mese. In lizza ci sarebbero pure Ricci, in ripresa, ma simile a Yepes. E Benedetti, in ripresa ma più offensivo degli altri compagni di reparto e mai schierato dal primo minuto da quando Ë tornato a disposizione.

Ieri hanno lavorato a parte Girelli e Murru, pure loro in dubbio. E a Bogliasco c’era anche Pedrola, che si è sottoposto a terapie. Lo spagnolo quest’anno Ë stato frenato dalle recidive al bicipite femorale della coscia destra. Si cerca una soluzione. E mercoledì per lui è in programma un controllo a Milano dal luminare finlandese Lasse Lempainen, il chirurgo che ha operato Borini dopo la rotture del tendine dell’adduttore della coscia sinistra rimediata all’andata con lo Spezia. Per Pedrola, come era emerso a gennaio la lesione al bicipite femorale si era rivelata muscolo-tendinea. Per l’ex Barcellona, che proseguirà poi le cure in Spagna, ormai si va alla prossima stagione ma è fondamentale interrompere la scia di infortuni. Si conta di trovare una terapia conservativa che risolva il problema per avere Pedrola pronto per il ritiro.

Oggi è anche il giorno in cui è prevista la riunione dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive per le eventuali restrizioni sulla trasferta di Palermo per i tifosi doriani. Il 6 aprile in campionato era stata libera. Ma quella di Catanzaro, dopo le ultime vicende cittadine con i supporter genoani, è stata vietata.