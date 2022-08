L’edizione odierna de “Il Secolo XIX – La Spezia” si sofferma sul no di Capradossi al Palermo.

Da decifrare il futuro di Capradossi; il Palermo ha fatto un’offerta importante di adeguamento e prolungamento del contratto in scadenza nel giugno 2023. Il centrale, per ora, ha detto no, ma avrà un colloquio chiarificatore con lo stesso Pecini, il ds dello Spezia.