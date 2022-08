L’edizione odierna de “Il Corriere dell’Umbria” si sofferma sulla trattativa tra Perugia e Palermo per Kouan.

Che sia mercato estivo oppure invernale fa poca differenza. Non passa mai o quasi una sessione della campagna trasferimenti senza che Christian Kouan (1999) sia oggetto di rumours più o meno credibili. In passato è stato accostato a diversi club di Serie B ma anche di A. Ma anno dopo anno, stagione dopo stagione è sempre rimasto nella società che lo ha lanciato nel calcio che più conta. Da qui al primo settembre, però, qualcosa di più concreto potrebbe muoversi. Il Palermo, infatti, si è fatto avanti. Ha chiesto informazioni al Perugia. Ma c’è di più. In occasione della sfida di sabato scorso in cui il Grifo ha affrontato il Parma, al Curi si è vista una rappresentanza dirigenziale dei rosanero che ha voluto vedere ancora una volta da vicino – dopo il match giocato proprio contro i biancorossi alla prima giornata – il centrocampista ivoriano.

Ad ora, non si è andati oltre ad un sondaggio. A qualche contatto esplorativo. A Pian di Massiano non è arrivata alcuna offerta. Arriverà? Possibile. Se si dovesse passare ad una richiesta più concreta, va da sé che il Perugia la prenderebbe in considerazione solo se fosse di quelle che difficilmente si possono rifiutare. Perché la mezzala è uno dei punti di forza della rosa di Castori. In mediana e dopo il recente arrivo di Gregorio Luperini, l’idea dalle parti di Pian di Massiano è quella di mettere sotto contratto comunque un altro centrocampista. Possibilmente Under. Se poi le strade di Kouan e del Grifo dovessero separarsi, è presumibile che si vada alla ricerca di un giocatore più pronto.