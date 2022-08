L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul calciomercato del Palermo.

Adesso manca veramente poco. Palermo e Ascoli stanno limando gli ultimi dettagli per la trattativa che dovrebbe portare il centrocampista Dario Saric in rosanero. Le parti hanno colmato la distanza che li separava e la sensazione è che Saric potrà presto vestire la maglia del Palermo. A complicare la cosa il fatto che sabato, proprio Palermo e Ascoli si affronteranno al “Barbera” nella partita valida per la terza giornata del campionato di serie B.

Ecco quindi che se l’affare non si chiuderà nelle prossime ore potrebbe slittare all’inizio della prossima settimana anche se lo stesso Saric ha fatto capire di avere fretta a cambiare aria e già nell’ultima gara della squadra allenata da Bucchi è finito in panchina. La svolta comunque è vicina e Saric sarà una nuova pedina per il centrocampo di Corini che ha visto completamente rivoluzionare il reparto e che quindi può già pensare di mettere in campo il 4-3-3 che rappresenta il modulo di gioco preferito dall’allenatore rosanero. Il mercato del Palermo però non sembra ancora concluso. Rinaudo e Zavagno stanno per mettere a segno un altro colpo. Si tratta dell’esterno di difesa ceco ex del Brescia e del Venezia Ales Mateju. Il giocatore arriva a parametro zero e avrebbe già l’intesa col club rosa.