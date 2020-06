Il Savoia arrivato secondo nel campionato del Palermo, spera ancora nel ripescaggio in Lega Pro. L’avvocato Barbiero, Coordinatore del Dipartimento Interregionale della L.N.D, ha sottolineato come riporta “Solosavoia.it” che: «Per quanto riguarda le seconde classificate ci sarà una graduatoria di priorità, sempre nel pieno rispetto dei meriti sportivi». In questa speciale graduatoria il Savoia figura secondo dopo l’Ostia Mare e prima di Campobasso e Foggia.