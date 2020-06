Il Piano Colao potrà essere attuato ben presto, la task force guidata da Vittorio Colao per la lotta al contante porrà una tassa sul bancomat per la fase 2. Secondo quanto riporta “Il Giornale”, ciò verrebbe fatto per disincentivare il ritiro e l’utilizzo del contante per far ripartire l’economia post Covid-19. Inoltre la task force propone la messa al bando delle banconote superiori ai 100 euro. Dopo di che, sempre nell’ottica di estirpare il contante dalle nostre abitudini, potenziare i pagamenti elettronici riconoscendo detrazioni fiscali per tutte quelle spese effettuate mediante carte e pos.