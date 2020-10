Questo pomeriggio il Savoia si è aggiudicato con il risultato di 2-1 il derby contro la Nocerina nel match valido per la seconda giornata del campionato di serie D. Al termine della gara, i tifosi biancoscudati si sono riuniti fuori dallo stadio per festeggirare la vittoria della loro squadra del cuore, ma senza rispettare le norme del distanziamento sociale per prevenire la dffusione del Coronavirus. In basso il video con i festeggiamenti dei tifosi.

📽 CHI NON SALTA INSIEME A NOI COS'È…🎶 #SavoiaNocerina #PassioneETradizione #SoloSavoia 📽 CHI NON SALTA INSIEME A NOI COS'È…🎶 Pubblicato da solosavoia.it su Domenica 4 ottobre 2020