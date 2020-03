Il dg del Savoia, Rais, ha parlato ai microfoni de “Il Mattino” a proposito del momento che sta vivendo il calcio per mano del Coronavirus. Ecco le sue parole: «I calciatori continuano ad allenarsi individualmente, a casa propria e nei limiti del consentito, mentre io sono costantemente in contatto con il presidente Mazzamauro, con il diesse Mignano ed il tecnico Parlato. Di più non si può, in questa fase almeno. È stata creata una chat con i presidenti e i direttori dei club di D. Si parla di ciò che potrebbe accadere da qui a qualche settimana in chiave campionato, ci si confronta sull’eventualità di una ripresa dei giochi e, in caso contrario, sulle soluzioni che potrebbero adottarsi rispetto a classifiche, promozioni e retrocessioni. Sarebbe opportuno maturare una linea comune, ma quando si passano al vaglio le diverse opzioni, inevitabilmente qualcuno resta scontento».