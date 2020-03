Intervenuto ai microfoni dell'”Ansa”, Silvio Berlusconi, patron del Monza, si è espresso così in merito alla diffusione del Coronavirus in Italia: «Chiediamo misure più restrittive, soprattutto in Lombardia. Poi più sostegno all’economia che rischia di collassare. chiediamo al governo di fare di più su quel fronte. Ce la faremo ma dobbiamo prepararci a mesi molto difficili: il governo deve essere all’altezza degli italiani e preparare la ripresa».