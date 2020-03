Il dg del Savoia, Rais, ha parlato ai microfoni de “Il Mattino” a proposito del momento che sta vivendo il calcio per mano del Coronavirus. Ecco le sue parole: «All’annullamento della stagione non ci penso proprio. Piuttosto, ritengo ragionevole ipotizzare l’aggiunta di un girone alla prossima serie C, prevedendo due promozioni per ciascun girone di serie D. C’è bisogno di incentivare i presidenti, di dare loro speranze, opportunità, premi. In questo senso, immagino doveroso prevedere sgravi per i club che invece ripeteranno la D. Bisogna dare un senso ai soldi spesi quest’anno. Ma soprattutto si deve dare una ragione per continuare a quanti potrebbero invece decidere di mollare tutto».