L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul valzer delle panchine in Serie A.

I nomi più gettonati sono tre: Vincenzo Italiano, Andrea Pirlo e Marco Giampaolo. A tutti e tre sta pensando proprio il Sassuolo. Ci sono, però, delle interferenze: Giampaolo è stato avvistato in un ristorante di Bologna, forse per incontrarsi a metà strada con qualche club (Sassuolo o Samp) o per capire se la panca del Bologna è un mondo abitabile. Italiano sarebbe il preferito del Verona.





Mazzarri è stato avvistato a Genova (sponda Samp), accostato al Bologna e pure alla Lazio.