Corriere dello Sport: “Il Sassuolo contro il suo passato”

Sabato al Mapei Stadium-Città del Tricolore andrà in scena una partita cruciale per entrambe le squadre. Da una parte il Sassuolo, in uno stato di forma straordinario, reduce da 6 vittorie consecutive con 15 gol segnati e appena 2 subiti, che consolidano una striscia di 13 risultati utili consecutivi. Dall’altra, un Palermo in piena crisi, con due sconfitte consecutive e un ambiente che rumoreggia, mentre Alessio Dionisi, tecnico rosanero ed ex della panchina neroverde, si gioca il futuro contro la squadra che lo ha lanciato in Serie A.

Il Corriere dello Sport analizza una sfida dai contorni ben definiti: da un lato il Sassuolo, proiettato verso una conferma al vertice, dall’altro un Palermo che cerca disperatamente punti e serenità in un momento delicato della stagione.