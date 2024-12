Corriere dello Sport: “Diakitè è di nuovo a disposizione. Il Palermo ora aspetta i gol di Segre”

Antonio La Rosa, sulle pagine del Corriere dello Sport, analizza le cause di questo calo, individuando nel cambiamento tattico e nei nuovi compiti affidati a Segre alcuni dei fattori chiave. Il tecnico rosanero, infatti, ha chiesto al suo capitano maggiore disciplina in fase difensiva, limitandone gli inserimenti offensivi.

Il Palermo si prepara ad affrontare una fase cruciale della stagione e tra i temi più rilevanti c’è il rendimento di Jacopo Segre. Il capitano rosanero, protagonista assoluto dello scorso campionato con 7 gol (di cui 6 di testa), è ancora fermo a una sola rete in questa stagione. Un dato che stride con l’immagine di mezzala torinese con il vizio del gol, un’etichetta guadagnata grazie alla capacità di attaccare gli spazi e sorprendere le difese avversarie. Al momento, però, manca da tempo un “gol alla Segre” come quello realizzato a Castellammare di Stabia a settembre, una perla che aveva fatto ben sperare i tifosi.

Cambi tattici e nuove responsabilità

Cosa è cambiato rispetto al passato? Principalmente, il ruolo di Segre all’interno dello scacchiere di Dionisi. Con l’assenza di Brunori dalla formazione titolare, il capitano è stato impiegato maggiormente come centrocampista puro, con compiti di copertura che hanno ridotto i suoi inserimenti offensivi. A ciò si aggiunge un lieve calo di rendimento, che riflette anche le difficoltà generali del centrocampo rosanero, capace di segnare finora solo tre gol (uno ciascuno per Segre, Verre e Gomes). Nonostante tutto, Segre rimane un pilastro per Dionisi e, a meno di sorprese, sarà ancora una volta titolare nella sfida di sabato.

Un segnale positivo

Un raggio di luce arriva dal rientro di Diakité, che dopo aver saltato la gara contro il Catanzaro per un’elongazione muscolare è tornato ad allenarsi con il gruppo. La sua disponibilità rappresenta una risorsa importante per Dionisi, che potrà contare su una maggiore profondità nella rosa.

Un impegno fuori dal campo

Oltre al lavoro sul terreno di gioco, il Palermo si è reso protagonista di iniziative solidali in vista del Natale. Una delegazione di giocatori, composta da Appuah, Di Francesco, Henry, Le Douaron e Segre, ha fatto visita al reparto di Cardiologia e Chirurgia dell’Ospedale dei Bambini, regalando sorrisi e momenti di gioia. Presenti anche il tecnico Dionisi, l’ad Gardini e i responsabili del settore giovanile, che si sono uniti allo scambio di auguri natalizi con le giovani leve rosanero.