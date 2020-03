Oggi sarebbe stato il giorno dell’atteso scontro Savoia-Palermo, ma ciò non sarà possibile a causa dell’emergenza sanitaria. Giovanni Rais, direttore generale del Savoia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Solosavoia.it”: «E’ pronta una lettera da inviare agli organi federali per esprimere la posizione di numerosi club. Il nostro pensiero pone punti fondamentali dai quali partire per giungere ad una soluzione condivisa. Il principio dal quale si parte è quello di salvaguardare gli investimenti economici, il momento che si sta attraversando porterà ad un graduale disimpegno di molti presidenti, diventa fondamentale trovare un incentivo per tutti perché far proseguire la stagione comporterebbe ulteriori esborsi con il concreto rischio che molti sponsor potrebbero sospendere i propri impegni in quanto la crisi è globale e non credo proprio che imprenditori che fermano l’attività e mettano in cassa integrazione i propri dipendenti possano permettersi di foraggiare economicamente le società di calcio. Sarebbe opportuno procedere a due promozioni per girone per complessivi 18 passaggi di categoria. Passerebbe di diritto la prima, mentre la seconda lo farebbe automaticamente qualora avesse almeno 7 punti di vantaggio sulla terza, altrimenti si andrebbe direttamente ai play-off e chi li vince passa. Si potrebbe anche pensare che se il divario tra prima e secondo fosse molto labile, ad esempio 3 punti, le prime due potrebbero spareggiare in gara unica, magari sul terreno di gioco della prima e chi vince va In C, chi perde accede agli spareggi promozione».