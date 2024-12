Il regalo di Natale è Paul Pogba: ha accettato tutte le clausole | Manca solo l’ufficialità

Bomba di calciomercato, il regalo di Natale potrebbe essere proprio Paul Pogha: manca solamente l’ufficialità

Da qualche settimana il suo nome è stato inserito nella lista dei calciatori svincolati di lusso. D’altronde non potrebbe essere altrimenti se ti chiami Paul Pogba. Il francese sa benissimo di non essere stato all’altezza della situazione in questi ultimi anni.

I tanti infortuni gli hanno impedito di essere un punto di riferimento nella sua seconda avventura con la Juventus. Tanto è vero che si contano più le sue presenze in tribuna ed infermeria che in campo.

Oltre a perdere la maglia della nazionale francese ha perso anche la fiducia dei bianconeri dopo la notizia della positività al doping. Un processo durato a lungo e che si è concluso con una lunga squalifica. La stessa che giungerà al termine nel marzo del nuovo anno.

Dopo la risoluzione del contratto con la “Vecchia Signora”, però, il 31enne è pronto a ripartire. Oramai non ci sono dubbi sulla sua prossima e possibile avventura. Manca solamente l’ufficialità.

Pogba, una nuova avventura sta per iniziare: il centrocampista pronto alla firma

Nel futuro di Paul Pogba potrebbe esserci ancora la Francia. Non la Nazionale guidata da Didier Deschamps che, almeno momentaneamente, gli ha chiuso le porte in faccia. L’obiettivo è quello di riaprirle e, di conseguenza, conquistare la fiducia di tutti. Anche quella dei suo possibili nuovi tifosi. L’Olympique Marsiglia, dopo Adrien Rabiot, è pronto a piazzare un altro colpo a parametro zero in questa stagione.

Si intensificano, sempre di più, le voci di un possibile interesse del club allenato dall’italiano Roberto De Zerbi nei suoi confronti. La squadra francese è una delle rivelazioni di questa Ligue 1 e punta seriamente al titolo (nonostante il PSG sia primo in classifica a +7 proprio da loro). Il contratto per il calciatore è pronto. Svelati anche i dettagli di questo possibile accordo.

Pogba, il top club pronto ad acquistarlo: manca solamente la firma

Il Marsiglia vuole chiudere, quanto prima, il discorso legato a Paul Pogba. La squadra francese, con il suo possibile arrivo, punta davvero alla vittoria dello scudetto. O almeno di piazzarsi tra le prime quattro per ritornare nuovamente in Champions League.

Non è da escludere che nel contratto possano essere inserite delle clausole sul numero delle presenze minime per un potenziale rinnovo. Nel frattempo non si escludono affatto le ipotesi che potrebbero portare il 31enne verso la Major League Soccer oppure l’Arabia Saudita.