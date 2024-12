Barzaghi: “Radu si è convinto. Il portiere va a Palermo”

Marco Barzaghi è un giornalista sportivo italiano, noto per la sua esperienza nel calcio e per la sua attenzione particolare all’Inter. Collabora con SportMediaset e gestisce un canale YouTube dedicato alle notizie sull’Inter, offrendo retroscena di mercato, cronache, pagelle e notizie esclusive

Il Palermo, ancora alla ricerca di continuità nei risultati, si prepara a intervenire con decisione nel mercato di gennaio per rafforzare la squadra. Secondo quanto riportato da un tweet di Marco Barzaghi su X, il primo passo per rimettere in sesto la formazione rosanero riguarda la porta.

TMW: “Palermo, per la porta torna di moda il nome di Radu”

Sembra ormai certo l’arrivo di Ionut Radu, portiere di proprietà dell’Inter, che avrebbe accettato di unirsi al progetto del club palermitano. Un rinforzo importante per De Sanctis, che punta a rilanciare le ambizioni della squadra nella seconda parte della stagione.