Palermo, domenica al Renzo Barbera arriva il Catanzaro. Il programma e la classifica aggiornata

La 16ª giornata di Serie B ha regalato emozioni, colpi di scena e verdetti importanti, con risultati che mantengono vive le lotte in cima e in fondo alla classifica. Ecco il quadro completo di quanto accaduto:

Risultati della 16ª Giornata

Juve Stabia-Südtirol 2-1

Marcatori: L. Candellone (J), R. Kofer (S), M. Bellich (J)

Bari-Cesena 1-0

Marcatore: M. Dorval (B)

Carrarese-Palermo 1-0

Marcatore: S. Shpendi (C)

Cosenza-Frosinone 0-1

Marcatore: P. Martino (aut.) (F)

Mantova-Pisa 2-3

Marcatori: S. Angori (P), A. Lind (P), L. Mancuso (M x2), S. Moreo (P)

Modena-Salernitana 1-1

Marcatori: R. Soriano (S), A. Palumbo (M)

Catanzaro-Brescia (oggi ore 15:00)

Cremonese-Reggiana (oggi ore 15:00)

Spezia-Cittadella (oggi ore 15:00)

Sassuolo-Sampdoria (oggi ore 17:15)

Prossimo Turno: 17ª Giornata

Venerdì 13 dicembre

Pisa-Bari (20:30)

Sabato 14 dicembre

Cesena-Cosenza (15:00)

Frosinone-Sassuolo (15:00)

Reggiana-Modena (15:00)

Südtirol-Mantova (15:00)

Sampdoria-Spezia (17:15)

Domenica 15 dicembre

Brescia-Carrarese (15:00)

Cittadella-Cremonese (15:00)

Palermo-Catanzaro (15:00)

Salernitana-Juve Stabia (17:15)

Classifica Serie B

Sassuolo 34

Pisa 34

Spezia 30

Cremonese 24

Bari 24

Cesena 22

Juve Stabia 22

Palermo 21

Brescia 19

Carrarese 19

Mantova 18

Catanzaro 17

Sampdoria 17

Modena 17

Salernitana 17

Cosenza 16

Frosinone 16

Reggiana 15

Cittadella 13

Südtirol 13

Top Marcatori

10 reti: S. Shpendi (Cesena, 5 rig.)

9 reti: Iemmello (Catanzaro, 2 rig.)

7 reti: Thorstvedt (Sassuolo, 1 rig.), Esposito (Spezia)

6 reti: Vázquez (Cremonese, 1 rig.), Laurienté (Sassuolo, 2 rig.)

5 reti: Lind (Pisa), Mancuso (Mantova, 1 rig.), Insigne (Palermo), Coda (Sampdoria), Tramoni (Pisa), Tutino (Sampdoria, 1 rig.)

Analisi della Giornata

La 16ª giornata di Serie B ha mostrato un campionato sempre più competitivo, con risultati che hanno stravolto la classifica.

Pisa implacabile: Vittoria sofferta ma importantissima contro il Mantova, con il sigillo finale di Moreo che vale il primato a pari punti con il Sassuolo.

Sassuolo sotto pressione: I neroverdi dovranno rispondere oggi alla sfida contro la Sampdoria per mantenere il comando.

Palermo in crisi: La sconfitta al “Dei Marmi” contro la Carrarese evidenzia i limiti della squadra di Dionisi, incapace di trovare continuità.

Bari in ascesa: I galletti consolidano la loro posizione grazie a una vittoria di misura sul Cesena, spinti dall’inossidabile Dorval.

Salernitana in ripresa: Il pareggio a Modena conferma i segnali di crescita sotto la guida di Colantuono.