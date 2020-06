Secondo quanto suggerisce uno studio scientifico condotto dall’immunologo Antonio Bertoletti e dai colleghi della Duke-Nus Medical School di Singapore, il raffreddore potrebbe proteggere per anni dal Coronavirus, addirittura fino a 17 anni. I pazienti che hanno avuto raffreddori causati da virus correlati al Sar-Cov-2, chiamati betacoronavirus, sembrano dunque protetti o soffrire di una forma più lieve della malattia. Gli scienziati hanno trovato alcune prove che mostrerebbero come un’immunità possa essere presente anche per molti anni grazie alla “memoria’”delle cellule T del corpo lasciata da attacchi di precedenti virus con un corredo genetico simile. Il team di scienziati, inoltre, ha prelevato il sangue a 65 pazienti, di cui 24 si erano ripresi da Covid-19, 23 si erano ammalati di Sars nel passato e 18 non erano mai stati esposti né a Sars né a Covid-19.